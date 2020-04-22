Son dakika: TBMM Genel Kurulu 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak
Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın özel oturumla toplanacak.
Meclis'in açılışının 100'üncü yıl dönümü kapsamında ilk tören, 23 Nisan Perşembe günü saat 09.00'da, TBMM'de Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve diğer bakanların katılması bekleniyor.
DEVLET ERKANI ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEK
Buradaki törenin ardından devlet erkanı, Anıtkabir'e geçecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından da 1'inci Meclis'te anma töreni düzenlenecek.
TBMM ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANACAK
TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'de özel gündemle toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak. CHP ve MHP liderlerinin de katılacağı özel oturumda, esnek katılım olacak. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri 10'ar dakika, temsil edilen partilerin temsilcileri ise 3'er dakika konuşma yapacak. AK Parti grubu adına Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, HDP grubu adına Eş Genel Başkan Mithat Sancar ve İYİ Parti grubu adına Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan konuşacak.
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