Son dakika: İspanya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 21.717'ye çıktı
Son dakika haberine göre; İspanya'da corona virüsten (covid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 artışla 21 bin 717'ye çıktı. Öte taraftan Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 177 bin 688’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 557 bin 993’e yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 695 bin 336'ya çıktı.
İspanya'da corona virüsten (covid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 artışla 21 bin 717'ye çıktı.
DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU: ÖLÜ SAYISI 177 BİN 688
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 177 bin 688'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 557 bin 993'e yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 695 bin 336'ya çıktı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 21 bin 717'ye yükselirken; vaka sayısı da 204 bin 178'e çıktı.
ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ
Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 183 bin 957 olurken, 24 bin 648 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 148 bin 453'e çıkarken; 5 bin 86 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 158 bin 50 kişide virüs tespit edildiği ve 20 bin 796 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 337'ye yükselirken, hasta sayısı 129 bin 44 oldu.
ABD'DE VAKA SAYISI BİR MİLYONA YAKLAŞIYOR
ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 819 bin 175 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 343 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 4 milyon 190 bin test yapıldığı bildirildi.
TRUMP'TAN 60 GÜNLÜK GÖÇ YASAĞI
Diğer yandan ABD Başkan Donald Trump'ın dün yaptığı ülkeye göçü durduracağına ilişkin açıklamasının ayrıntıları belli oldu. Trump'ın imzalayacağı kararname ile göçmenlere kalıcı çalışma ve ikamet izni sağlayan yeşil kart uygulaması 60 gün askıya alınacak. Konuyla ilgili Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump, ekonomik nedenlerle alınan bu yasağın daha sonra uzatılabileceğini de sözlerine ekledi. Trump, kararın ABD'de geçici olarak ikamet izni bulunanları ise kapsamadığını belirtti.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 297'YE ÇIKTI
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 297'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 84 bin 802'ye çıktığını açıkladı.
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