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Son dakika: Rusya'da koronavirüs vakasında artış! Son 24 saatte...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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RUSYA'DA KORONAVİRÜS VAKASINDA ARTIŞ!

’da tespit edilen kişi sayısı artış gösteriyor. Ülkede bir günde 5 bin 236 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 57 bin 999’a yükselirken; 57 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 513’e ulaştı.

'da son 24 saatte 5 bin 236 kişide daha (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 57 bin 999'ya çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 513'E ULAŞTI

Rusya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı artış gösteriyor. Ülkede bir günde 5 bin 236 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 57 bin 999'a yükselirken; 57 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 513'e ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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