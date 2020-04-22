Son dakika: Rusya'da koronavirüs vakasında artış! Son 24 saatte...
Rusya’da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı artış gösteriyor. Ülkede bir günde 5 bin 236 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 57 bin 999’a yükselirken; 57 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 513’e ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 5 bin 236 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 57 bin 999'ya çıktı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 513'E ULAŞTI
Rusya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı artış gösteriyor. Ülkede bir günde 5 bin 236 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 57 bin 999'a yükselirken; 57 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 513'e ulaştı.
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