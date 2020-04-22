Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Son dakika haberleri... Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bini aştı.
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Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bini aştı.
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