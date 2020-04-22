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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI AÇIKLANDI

Son dakika haberleri... Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bini aştı.

Detaylar gelecek...

Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bini aştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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