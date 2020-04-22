ABD'de korkutan corona virüs uyarısı: İkinci dalga daha kötü olabilir
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, ülkede yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) vakalarının ikinci dalgasının, ilkinden daha kötü olabileceği uyarısı yaptı.
Redfield, Washington Post gazetesine Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Virüsün gelecek kış ülkemizdeki saldırısının, şu anda yaşadığımızdan bizatihi çok daha zorlu olma ihtimali var." diyen Redfield, ABD'li yetkililere yönelik de uyarılarını dile getirdi.
AKILALMAZ BİR YÜK
Yetkililere, gelecek kış Kovid-19 ve grip salgınlarını aynı anda yaşama ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapan Redfield, böyle bir durumun, ABD'nin sağlık hizmeti sistemine "akılalmaz bir yük" bindireceğini söyledi.
Robert Redfield, grip aşısı yaptırmanın önemine işaret ederek, bunun yeni tip Corona Virüs kapan aile büyüklerinin hastanede tedavi görmesine olanak tanıyacağını kaydetti.
Sosyal mesafenin, virüsün yayılmasını önlemede kilit öneme sahip olduğunu ifade eden Redfield, yetkililerden, kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra da bunun önemini vurgulamaya devam etmelerini istedi.
"TEST SAYILARINI ARTIRIN" ÇAĞRISI
CDC Direktörü, son haftalarda ABD'de tecrit uygulamasına karşı düzenlenen gösterilerin salgınla mücadeleye hiçbir fayda sağlamadığına değinerek yetkililere test sayısını artırmaları çağrısında bulundu.
Redfield CDC'nin virüsün bulaştığı kişilerin takibi için 650'den fazla kişiyi işe almayı planladığını, Nüfus İdaresi memurlarının virüsle temasın izinin sürülmesine yardım etmesi olasılığının araştırıldığını bildirdi.
Kovid-19 salgınında en fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 825 bin 183 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 45 bin 75 kişi hayatını kaybetti.
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