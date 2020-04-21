Son dakika: İran'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 88 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 5 bin 297'ye yükseldi.
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