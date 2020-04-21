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Son dakika: DSÖ'den kritik açıklama! Koronavirüs ABD'nin iddiası gibi Çin'deki laboratuvarda mı üretildi?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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DSÖ ÖRGÜTÜ SON NOKTAYI KOYDU! KORONA ÇİN'DE Mİ ÜRETİLDİ?

() son günlerde büyük tartışma konusuna dönüşen ve tarafından öne sürülen corona virüs 'in Vuhan şehrindeki bir biyoloji laboratuvarından sızdığına ilişkin iddialar hakkına kritik açıklarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, elde edilen bütün kanıtların koronavirüsün (Kovid-19) hayvan kökenli olduğunu gösterdiği belirtildi. Açıklamada virüsün laboratuvarda üretildiğine veya değiştirildiğine ilişkin bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.



ABD'DEN KRİTİK İDDİA

Daha önce medyasında yer alan haberlerde Amerikan istihbaratının virüsün Vuhan'daki laboratuvardan sızmış olabileceği ihtimali üzerinde çalıştığı belirtilmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise iddialarla ilgili 'Bu ihtimal mantıklı geliyor' ifadelerini kullanmıştı.

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