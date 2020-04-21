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İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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İNGİLTERE'DE POTANSİYEL KORONAVİRÜS AŞISI İNSANLAR ÜZERİNDE DENENECEK

İngiltere Sağlık Bakanı Matt , potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, 23 Nisan Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını bildirdi. Hancock, günlük basın toplantısında, tarafından geliştirilen potansiyel aşıda deneme aşamasına geçileceğini söyledi.

Bu kapsamda insanlar üzerindeki testlerin perşembe günü başlayacağını açıklayan , ayrıca ve 'daki Imperial College'a klinik çalışmalar için 20 milyon sterlin katkı sağlayacaklarını da kaydetti.

Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi de eylül ayına kadar yaklaşık bir milyon doz aşıyı hazır hale getirmek istiyor.

"ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.

Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi. Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

Dünyada aralarında 'nin de olduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, Kovid-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.

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