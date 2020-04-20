Cammu Keşmir'de kadın gazeteci gözaltına alındı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde görev yapan foto muhabiri Masrat Zehra'nın, sosyal medya hesaplarında "ulusal yasalara aykırı" paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
Hint basınındaki haberlere göre, polis yetkilileri, Zehra'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımların, halkın, yasa ve düzeni bozmasına yol açabileceğini ileri sürdü.
Sivil toplum kuruluşu Kashmir Civitas, Keşmir Basın Kulübü (KPC) ve foto muhabirinin de üyesi olduğu Medya Hindistan Kadın Ağından (NWMI) yapılan açıklamalarda, Zehra'nın gözaltına alınmasına tepki gösterildi.
KPC'nin açıklamasında, gazeteciliğin bir suç olmadığı belirtilerek, Zehra'ya yönelik asılsız suçlamaların düşürülmesi talep edildi.
Gözaltına alınan 26 yaşındaki gazetecinin suçlu bulunması halinde 7 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
Masrat Zehra, paylaşımlarında, Hint güvenlik güçlerinin eylemlerine, Cammu Keşmir'de çatışmalardan zarar gören kadın ve çocukların hikayelerine yer vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'nin gözü Türkiye'den yapılacak yardımda!
- İran'dan flaş açıklama: Son 24 saatte...
- O ülkede bombalı saldırı: 6 sivil öldü
- İspanya'da korona bilançosu: Ölü sayısı 20 bini aştı
- Maske takmadı sürekli öksürdü!
- Son dakika: BM'den İdlib'e 42 tır insani yardım
- Çin'den ABD'ye beklenen yanıt: Hepsi yalan
- "İşsizlik oranını iki katına çıkarabilir"
- Putin korkunç gelişmeyi açıkladı ve talimat verdi
- Trump, canlı yayında cebinden çıkarıp gösterdi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?
- Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
- Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?
- BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi
- Son dakika: Başkan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Şehir hastanesi için metro müjdesi verdi |Video
- 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları
- Diyanet açıklamaları: Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi?
- Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi
- En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?