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Son dakika: İspanya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 20 bini aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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İSPANYA'DA KORONA BİLANÇOSU: ÖLÜ SAYISI 20 BİNİ AŞTI

Son dakika haberine göre 'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 399 artarak 20 bin 852'ye çıktı.Öte yandan dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 407 bin 600'e ulaştı.

DÜNYA GENELİNDE 2 MİLYON 407 BİNİ AŞTI
'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 407 bin 600'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 165 bin 83 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 625 bin 312 kişi iyileşti.

ABD EN FAZLA VAKA VE ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE
En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 761 bin 964 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 40 bin 683 kişi hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şunlar:

" 198 bin 674, 178 bin 972, 152 bin 894, 145 bin 742, 120 bin 67, 86 bin 306, Çin 82 bin 747, 82 bin 211, 42 bin 853, 38 bin 654, 38 bin 496, 35 bin 56, 32 bin 655, İsviçre 27 bin 740, Portekiz 20 bin 206, 17 bin 615, Peru 15 bin 628, İrlanda 15 bin 251, 14 bin 749, 14 bin 385, 13 bin 491, 11 bin 509, 10 bin 674 ve Şili 10 bin 88."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:
"İtalya 23 bin 660, İspanya 20 bin 852, Fransa 19 bin 718, İngiltere 16 bin 60, Belçika 5 bin 683, İran 5 bin 118, Almanya 4 bin 642, Çin 4 bin 632, Hollanda 3 bin 684, Brezilya 2 bin 462, Türkiye 2 bin 17, Kanada 1587, İsveç 1540, İsviçre 1393, Portekiz 714, İrlanda 610, Hindistan 559, Avusturya 452, Peru 400, Rusya 361, Japonya 249, Güney Kore 236, İsrail 172 ve Şili 133."

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