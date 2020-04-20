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Japonya'dan corona virüs ile mücadelede yeni adım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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KORONA İLE MÜCADELEDE YENİ ADIM

Korona (Kovid-19) vakalarında artış beklenen 'da hükümet, ülke genelindeki 210 bin otel odasını hafif semptomlu hastaların bakımı için ayırdı.

'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel bir kriz halini alan korona pandemisi nedeniyle ilan edilen 'da hükümet harekete geçti. Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura yaptığı açıklamada, ülke genelindeki 210 bin otel odasının hafif semptomlu korona virüs hastalarının bakımı için ayrıldığını açıkladı. Ayrıca, hiç belirti göstermeyen hastaların da söz konusu odalarda izole edilebileceğini belirten Nishimura, an itibariyle 6 bin oda için otellerle sözleşme imzalandığı bilgisini paylaştı. Hastanelerde baş gösteren koruyucu ekipman yetersizliğine de değinen Nishimura, şirketlerden temin edilen 120 bin maskenin sağlık personeline ulaştırılacağını bildirdi.
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TOKYO'DA BAŞLAMIŞTI

İlk olarak başkent Tokyo'da hayata geçirilen uygulama kapsamında yaklaşık bin otel odasının zayıf semptomlu hastalara tahsis edileceği duyurulmuştu. Uygulamanın amacının hastanelerdeki yataklı hasta kapasitesini semptomları ağır seyreden kişiler için güvence altına alınması olduğu açıklanmıştı. Yaklaşık 2 hafta önce Tokyo'daki hafif semptomlu hastaların otellere sevki başlanmıştı.

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ÖLÜ SAYISI 251'E YÜKSELDİ

Şu ana kadar 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere 11 bin 522 korona virüs vakasının tespit edildiği Japonya'da 251 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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