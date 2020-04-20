Son dakika: ABD'de korkutan rakam! Son 24 saatte 1590 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'den 24 saatlik bilanço açıklandı. ABD'de coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690'a yükseldi.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690'a yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 499 artışla 759 bin 786'ya çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1590 artarak 40 bin 690'a ulaştı.

ABD'yi 200 bin 210 vakayla İspanya, 178 bin 972 vakayla İtalya ve 154 bin 98 vakayla Fransa takip ediyor.

NEW YORK SALGININ MERKEZİ

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 882 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 980 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde 115 bin 990 kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi sürüyor.