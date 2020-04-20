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Son dakika: ABD medyasından Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı sözler: Gökyüzünün hakimi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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ABD MEDYASI YAZDI: GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ...

Son dakika haberine göre Türk 'ları tarih yazmaya devam ediyor. Bahar Kalkanı Harekatı'nda kapalı hava sahasına rağmen Esad rejimini yerlebir eden SİHA'lar, bu kez de 'nin operasyonlarında boy gösterdi. SİHA destekli operasyonlarda, Hafter milisleri 5 günde 7 önemli şehirden çekildi. medyası, Libya'daki durumu anlattığı analiz haberinde Türk SİHA'ları için çarpıcı ifadeler kullandı.

Gökyüzünün hakimi Türk 'ları... 'nin önemli yayın kuruluşlarından Bloomberg, Libya'daki operasyonlar için yaptığı analizde Türk SİHA'larından bu ifadelerle övgü ile bahsetti. Bahar Kalkanı Harekatı'nda destan yazan ve kapalı hava sahasına rağmen Esad rejimine nefes aldırmayan SİHA'lar dünyanın gündemine oturmuştu. Bay-Kar tarafından yerli ve milli olarak üretilen SİHA'lar şimdi de Hafter milislerine karşı 'ne destek veriyor.

Son dakika: Türk SİHA'larına büyük övgü: Türkiye SİHA alanında bizi geçti | Video SON DAKİKA: TÜRK SİHA'LARINA BÜYÜK ÖVGÜ: TÜRKİYE SİHA ALANINDA BİZİ GEÇTİ | VİDEO

HAFTER MİLİSLERİ ÇARESİZ KALDI
Türk SİHA'larının desteği ile harekete geçen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti askerleri, 5 gün gibi kısa bir sürede 7 şehri ele geçirdi. Hafter milisleri kaçarken, şehirler kolayca ele geçirildi. Hafter milislerinin elindeki birçok mühimmat da SİHA'lar sayesinde Libya hükümetinin envanterine katıldı.

ABD MEDYASI: GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ TÜRK SİHA'LARI
ABD'nin önemli medya kuruluşlarından Bloomberg, Libya'daki son durumu ele aldı. Bloomberg analiz haberinde Türk SİHA'larının kritik önemine dikkat çekti. Analizde, yerli ve milli Türk SİHA'ları için, "BAE'nin kumandasındaki Çin yapımı Wing Loong SİHA'lar artık Trablus ve Misrata üzerinde rahatça operasyon yapamıyor. Türk Bayraktar SİHA'lar ise her geçen gün gökyüzünün hakimi oluyor" ifadeleri kullanıldı.

BAHAR KALKANI'NDA ESAD'IN KABUSU OLMUŞTU
'de 'nın hava sahasını kapatmış olması nedeniyle Türkiye'nin nasıl operasyon düzenleyeceği merak konusuydu. Hava desteği olmadan yapılan operasyonlarda istenilen başarının elde edilmesi zor olurken, Türk SİHA'ları devreye sokulmuştu. Bay-Kar'ın ürettiği yerli SİHA'lar, Esad rejiminin hedeflerini bir bir yok ederken, dünya şaşkınlığını gizleyememişti. Türk SİHA'ları etkinliği Bahar Kalkanı Harekatı sonrası tüm dünya tarafından onaylanırken, rakiplerine üstünlüğü de kabullenilmişti.

ABD basını Türk İHA'larını konuşuyor! ABD BASINI TÜRK İHA'LARINI KONUŞUYOR!

Libya'da Hafter güçlerine ait SİHA bir postaneyi vurdu LİBYA'DA HAFTER GÜÇLERİNE AİT SİHA BİR POSTANEYİ VURDU
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkiye SİHA alanında Fransa'yı geçti FRANSIZ L'OPİNİON GAZETESİ: TÜRKİYE SİHA ALANINDA FRANSA'YI GEÇTİ

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