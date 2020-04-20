Son dakika: ABD medyasından Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı sözler: Gökyüzünün hakimi...
Son dakika haberine göre Türk SİHA'ları tarih yazmaya devam ediyor. Bahar Kalkanı Harekatı'nda kapalı hava sahasına rağmen Esad rejimini yerlebir eden SİHA'lar, bu kez de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin operasyonlarında boy gösterdi. SİHA destekli operasyonlarda, Hafter milisleri 5 günde 7 önemli şehirden çekildi. ABD medyası, Libya'daki durumu anlattığı analiz haberinde Türk SİHA'ları için çarpıcı ifadeler kullandı.
Gökyüzünün hakimi Türk SİHA'ları... ABD'nin önemli yayın kuruluşlarından Bloomberg, Libya'daki operasyonlar için yaptığı analizde Türk SİHA'larından bu ifadelerle övgü ile bahsetti. Bahar Kalkanı Harekatı'nda destan yazan ve kapalı hava sahasına rağmen Esad rejimine nefes aldırmayan SİHA'lar dünyanın gündemine oturmuştu. Bay-Kar tarafından yerli ve milli olarak üretilen SİHA'lar şimdi de Hafter milislerine karşı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.
HAFTER MİLİSLERİ ÇARESİZ KALDI
Türk SİHA'larının desteği ile harekete geçen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti askerleri, 5 gün gibi kısa bir sürede 7 şehri ele geçirdi. Hafter milisleri kaçarken, şehirler kolayca ele geçirildi. Hafter milislerinin elindeki birçok mühimmat da SİHA'lar sayesinde Libya hükümetinin envanterine katıldı.
ABD MEDYASI: GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ TÜRK SİHA'LARI
ABD'nin önemli medya kuruluşlarından Bloomberg, Libya'daki son durumu ele aldı. Bloomberg analiz haberinde Türk SİHA'larının kritik önemine dikkat çekti. Analizde, yerli ve milli Türk SİHA'ları için, "BAE'nin kumandasındaki Çin yapımı Wing Loong SİHA'lar artık Trablus ve Misrata üzerinde rahatça operasyon yapamıyor. Türk Bayraktar SİHA'lar ise her geçen gün gökyüzünün hakimi oluyor" ifadeleri kullanıldı.
BAHAR KALKANI'NDA ESAD'IN KABUSU OLMUŞTU
Suriye'de Rusya'nın hava sahasını kapatmış olması nedeniyle Türkiye'nin nasıl operasyon düzenleyeceği merak konusuydu. Hava desteği olmadan yapılan operasyonlarda istenilen başarının elde edilmesi zor olurken, Türk SİHA'ları devreye sokulmuştu. Bay-Kar'ın ürettiği yerli SİHA'lar, Esad rejiminin hedeflerini bir bir yok ederken, dünya şaşkınlığını gizleyememişti. Türk SİHA'ları etkinliği Bahar Kalkanı Harekatı sonrası tüm dünya tarafından onaylanırken, rakiplerine üstünlüğü de kabullenilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Cammu Keşmir'de kadın gazeteci gözaltına alındı
- Putin ve Maduro görüştü
- ABD'de korkutan rakam!
- Virüsü fırsat bildi marketi soydu! Görevli paspasa devam etti
- Çin'den ABD'ye beklenen yanıt: Hepsi yalan
- Putin korkunç gelişmeyi açıkladı ve talimat verdi
- Son dakika: BM'den İdlib'e 42 tır insani yardım
- İngiltere'de ölü sayısı 16 bin 509 oldu
- Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarında!
- "İşsizlik oranını iki katına çıkarabilir"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
- Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?
- AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav giriş nasıl yapılır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?
- Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
- Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?
- BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi
- Son dakika: Başkan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Şehir hastanesi için metro müjdesi verdi |Video
- 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları
- Diyanet açıklamaları: Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi?
- Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?