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Son dakika: Rusya'da rekor artış! Son 24 saatte 6 bin 60 vaka bildirildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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RUSYA'DA REKOR ARTIŞ!

Son dakika haberi... 'da yeni vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor. Son 24 saatte 6 bin 60 yeni vaka bildirildi. Önceki günün verisi 4 bin 785 olarak aktarılmıştı.

Koronavirüs Kriz Müdahale Merkezi'nin yaptığı açıklamada ülkede yeni vaka sayısında son 24 saatte rekor artış yaşandı.

TOPLAM VAKA SAYISI 42 BİNİ AŞTI

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 60 yeni vaka bildirildi, önceki günün verisi 4 bin 785'te kalmıştı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı da 42 bin 853'e yükselmiş oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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