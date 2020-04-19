Son dakika: Rusya'da rekor artış! Son 24 saatte 6 bin 60 vaka bildirildi
Son dakika haberi... Rusya'da yeni vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor. Son 24 saatte 6 bin 60 yeni vaka bildirildi. Önceki günün verisi 4 bin 785 olarak aktarılmıştı.
Rusya Koronavirüs Kriz Müdahale Merkezi'nin yaptığı açıklamada ülkede yeni vaka sayısında son 24 saatte rekor artış yaşandı.
TOPLAM VAKA SAYISI 42 BİNİ AŞTI
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 60 yeni vaka bildirildi, önceki günün verisi 4 bin 785'te kalmıştı.
Ülke genelinde toplam vaka sayısı da 42 bin 853'e yükselmiş oldu.
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