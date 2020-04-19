Son dakika: Bulgaristan’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 42’ye yükseldi
Bulgaristan’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 884’e ulaştı.
Avrupa ve ABD'de merkez üssü haline gelen koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor.
Bulgaristan'da son 24 saatte 6 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 884'e ulaşırken, son 24 saatte 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 42'ye yükseldi.
Enfekte olan kişilerden 161'nin iyileştiği ifade edildi.
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