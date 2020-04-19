Son dakika: İspanya'da 1 günde 410 kişi corona virüsten öldü
Son dakika haberine göre; İspanya'da corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 410 artışla 20 bin 453'e çıktı.İspanya'da corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 410 artışla 20 bin 453'e çıktı.
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 BULAŞAN KİŞİ SAYISI 2 MİLYON 340 BİNİ AŞTI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 340 bin 539'a ulaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 160 bin 896 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 600 bin 703 kişi iyileşti.
ABD EN FAZLA VAKA VE ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE
En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 735 bin 287 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 39 bin 90 kişi hayatını kaybetti.
VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler ise şunlar oldu:
"İspanya 194 bin 416, İtalya 175 bin 925, Fransa 151 bin 793, Almanya 143 bin 724, İngiltere 114 bin 217, Çin'de 82 bin 735, Türkiye 82 bin 329, İran 80 bin 868, Belçika 37 bin 183, Brezilya 36 bin 925, Rusya 36 bin 793, Kanada 33 bin 383, Hollanda 31 bin 589, İsviçre 27 bin 404, Portekiz 19 bin 685, Hindistan 16 bin 365, İrlanda 14 bin 758, Avusturya 14 bin 671, Peru 14 bin 420, İsveç 13 bin 822, İsrail 13 bin 362 ve Güney Kore 10 bin 661 ve Japonya 10 bin 296."
Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:
"İspanya 20 bin 639, İtalya 23 bin 227, Fransa 19 bin 323 , Almanya 4 bin 538, İngiltere 15 bin 464, Çin 4 bin 632, Türkiye 1890, İran 5 bin 31, Belçika 5 bin 453, Brezilya 2 bin 372, Rusya 313, Kanada 1470, Hollanda 3 bin 601, İsviçre 1368, Portekiz 687, Hindistan 521, İrlanda 571, Avusturya 443, Peru 348, İsveç 1511, İsrail 171 ve Güney Kore 234 ve Japonya 222."
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