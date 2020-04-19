Son dakika: İran'dan koronavirüsten son 24 saatte 87 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haberi; İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarak, 5 bin 118'e yükseldi.

Son dakika haberi; İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarak, 5 bin 118'e yükseldi.

Ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 118, vaka sayısı ise 82 bin 211'e yükseldi.

BELÇİKA'DA SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSTEN 230 ÖLÜ

Belçika, (DHA)- Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 230 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 683'e çıktı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle 230 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 5 bin 683'e yükseldi. Ülkede 1313 kişide daha virüs tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 38 bin 496'ya ulaştı.