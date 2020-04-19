İngiltere'de hükümete flaş suçlama: "Uykuda felakete yürüdüğü 38 gün"
The Sunday Times gazetesinin, "İngiltere'nin uykuda felakete yürüdüğü 38 gün" başlıklı haberinde, hükümetin salgınla mücadelede 5 haftayı boşa geçirdiği belirtildi. Gazeteye konuşan üst düzey Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "(Salgın) Gerçekleştiğinde yavaşça izledik. Almanya olabilirdik ama bunun yerine yetersizliğimiz, kibrimiz ve kemer sıkma önlemlerimiz nedeniyle mahvolduk" ifadelerini kullandı.
İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülke üzerindeki etkisinin azaltılmasını sağlayacak "bir dizi fırsatı kaçırmak" ve "virüse kayıtsız kalmakla" suçlandı.
The Times gazetesinin pazar günleri yayınlanan versiyonu The Sunday Times'ın "İngiltere'nin uykuda felakete yürüdüğü 38 gün" başlıklı haberine göre, ülke "tehlikeye yol açacak şekilde hazırlıksız" olmasına rağmen salgınla mücadelede 5 haftayı boşa geçirdi.
Bilgi sızdıran hükümet kaynaklarıyla bilim insanları ve acil durum planlamacıları, acilen stokların yenilenmesi gereken ocak ve şubat sonlarında, hükümette kayıtsızlığın hakim olduğunu söyledi.
Hükümetin salgın danışma grubu üyeleri, kendilerini güçsüz hissettiklerini belirtirken, gazeteye konuşan bir kaynak, "Kendi aralarında 'Umarız salgın bize gelmez' diye şaka yaparlardı. Çünkü salgında temel gereksinimleri karşılayabilmemiz için tek bir alan yoktu, iyileştirmeyi asla düşünmediler." ifadelerini kullandı.
"YETERSİZLİĞİMİZ, KİBRİMİZ NEDENİYLE MAHVOLDUK"
İsmi verilmeyen üst düzey Sağlık Bakanlığı yetkilisi, şubatta tanık olduğu duruma ilişkin, "Test ve kişisel koruyucu ekipman konusunda fırsatı kaçırdık." dedi.
Vuhan'da olanların sadece izlendiğini aktaran yetkili, "Bir salgın, her dönem ulusal risk planlarımızın tepesindeydi. Ama gerçekleştiğinde yavaşça izledik. Almanya olabilirdik ama bunun yerine yetersizliğimiz, kibrimiz ve kemer sıkma önlemlerimiz nedeniyle mahvolduk." değerlendirmesini yaptı.
DİĞER İDDİALAR
Aynı haberde, Başbakan Boris Johnson'ın, bu süreçte Kovid-19'la ilgili yapılan 5 acil durum kabine toplantısına (Cobra) katılma gereği duymadığı iddiasında da bulunuldu.
Şubat ayında maskelerin ve tulumların tedariki konusunda "küçük bir ilerleme" kaydedilse de bu dönemde, Çin'e 279 bin kişisel koruyucu ekipman gönderildi.
Ülkede en son salgın tatbikatı 2016'da gerçekleştirildi ve tatbikat sonunda yazılan raporda, koruyucu ekipman ve solunum cihazı eksikliğinin giderilmesine yönelik önerinin gereği yapılmadı.
Anlaşmasız Brexit hazırlıkları, salgına hazırlıktaki tüm enerjiyi bitirdi.
Tıbbi malzeme üreticileri, şubatta koruyucu ekipman tedarikine yardımcı olmaya hazır olduğunu söylese de yardım teklifi ancak 1 Nisan'da kabul edildi.
BAŞBAKANLIK: "JOHNSON, ÇOK ZORLU DÖNEMDE LİDERLİK YAPTI"
Habere ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada, herkesin tedavi almasını temin etmek için Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) gerek duyduğu tüm desteğin sağlandığı, işletmeler ve çalışanlara güvenceler verildiği belirtildi.
Açıklamada, Başbakan Johnson'ın da "bu çok zorlu dönemde" liderlik ederek, salgınla mücadelenin dümeninde yer aldığı kaydedildi.
Kovid-19 nedeniyle 15 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere'de, hükümete yönelik eleştiriler giderek artıyor.
TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK DENENDİ VE BAŞARISIZ OLUNDU
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmak zorunda kalmıştı.
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