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Son dakika: ABD'de corona virüsten 2.009 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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ABD'DE CORONA VİRÜSTEN 2.009 KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika haberi.. 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 9 artarak 39 bin 95'e yükseldi.

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