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Son dakika: Fransa ve İtalya'da koronavirüsten son 24 saatte ölenlerin sayısının ortalaması geriledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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FRANSA VE İTALYA'DA GÜNLÜK ÖLÜM ORTALAMASI GERİLEDİ

Son dakika haberleri... Fransa ve İtalya'da 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının ortalamasında düşüş görüldü.

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 19 bin 718'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 433 artarak 23 bin 660'a yükseldi.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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