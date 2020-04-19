Libya'daki hükümet güçlerinden Arapça ve Rusça mesaj
Libya'daki hükümet güçleri hava kuvvetleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden geri almak üzere operasyon başlattıkları Terhune kenti halkına havadan attıkları Arapça ve Rusça bildiride, "Milislerden uzak durmaları" çağrısı yaptı.Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu Terhune kenti halkına havadan Arapça ve Rusça bildiri atıldı.
Terhune halkından, milislerden ve bulundukları noktalardan uzak durmaları istenen bildiride, "Her bir silahlı kişi, bizim için havadan ve karadan meşru bir hedeftir. Silahını bırakanlar, güvendedir. Savaş, askeri olarak sonuçlanacak. Bizler daha fazla kan istemiyoruz." ifadelerine yer verildi.
TERHUNE'DE OPERASYON DÜN SABAH BAŞLAMIŞTI
Libya'da hükümet güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini, Hafter milislerinden geri almak için dün sabah operasyon başlatmıştı.
Terhune çevresindeki bazı bölgeleri Hafter milislerinden temizleyen UMH güçleri, çok sayıda ağır silahı ve zırhlı aracı ele geçirmiş, bazılarını da etkisiz hale getirmişti.
Operasyonda, 100'den fazla Hafter milisinin de esir alındığı bildirilmişti.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN "İNSANİ ATEŞKES" ÖNERİSİ YAPILMIŞTI
BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu.
UMH öneriyi kabul etmiş, Hafter tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyurmuş fakat dakikalar içinde Trablus'a roketli saldırı gerçekleştirmişti.
Libya'da ilk Kovid-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Hafter milisleri, başkent Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti.
UMH askeri birlikleri, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.
Hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu.
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