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Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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NİJERYA'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 500'Ü GEÇTİ

ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 542'ye yükseldi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgının başkent Abuja yanı sıra 19 eyaletine yayıldığı belirtildi.

Ülkede son 24 saatte yapılan testlerden 49'unun pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, böylece vakaların sayısının 542'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 19 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 166 olduğu kaydedildi.

'da salgınla mücadele kapsamında daha önce konulan sokağı çıkma yasağı iki hafta daha uzatılmıştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 20 bin 270 Kovid-19 vakası görülürken, 1025 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 701 oldu.

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