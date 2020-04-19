Son dakika: İngiltere'de 24 saatte corona virüsten 596 kişi öldü
Son dakika haberine göre; İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 596 artarak 16 bin 60 oldu. Ülkede son bir günde 5 bin 850 kişide daha virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 120 bin 67’ye ulaştı.
Dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüs salgınından en çok etkilenen İngiltere'de 596 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16 bin 60'a yükseldi.
Ülkede son bir günde 5 bin 850 kişide daha virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 120 bin 67'ye ulaştı.
HOLLANDA'DA ÖLENLERİN SAYISI 3 BİN 684'E ÇIKTI
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1066 artarak 32 bin 655'e, ölü sayısı da 83 artışla 3 bin 684'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 9 bin 704 oldu.
Kovid-19 görülen kişi sayısının da 1066 artarak 32 bin 655'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 83 artışla 3 bin 684'e yükseldi.
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