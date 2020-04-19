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Son dakika: İngiltere'de 24 saatte corona virüsten 596 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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İŞTE İNGİLTERE'DEN 24 SAATLİK KORONA BİLANÇOSU

Son dakika haberine göre; 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 596 artarak 16 bin 60 oldu. Ülkede son bir günde 5 bin 850 kişide daha tespit edilirken, toplam vaka sayısı 120 bin 67’ye ulaştı.

Dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüs salgınından en çok etkilenen 'de 596 kişinin daha nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16 bin 60'a yükseldi.

Ülkede son bir günde 5 bin 850 kişide daha virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 120 bin 67'ye ulaştı.

HOLLANDA'DA ÖLENLERİN SAYISI 3 BİN 684'E ÇIKTI

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1066 artarak 32 bin 655'e, ölü sayısı da 83 artışla 3 bin 684'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 9 bin 704 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının da 1066 artarak 32 bin 655'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 83 artışla 3 bin 684'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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