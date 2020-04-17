Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bini aştı
Son dakika haberleri... Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 18 bin 681'e yükseldi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, salgın nedeniyle işsiz kalanların sayısının 9 milyona yaklaştığını, bunun devlete yaklaşık 20 milyar avro maliyeti olduğunu söyledi.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 681'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 914 artarak 168 bin 241'e ulaştığını söyledi.
RAKAMLAR AÇIKLANDI
Kovid-19 nedeniyle 6 bin 27'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 190 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının 9 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.
Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1608 artarak 34 bin 420'ye çıktığını dile getirdi.
Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 761 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölenlerin sayısının hastanelerde 11 bin 478'e, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 203'e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 18 bin 681 olduğunu kaydetti.
SALGININ İLK DALGASI ATLATILDI
Salomon, Fransızların alınan tedbirlere uymasıyla salgının ilk dalgasının atlatıldığının altını çizdi.
11 Mayıs'ta serbest dolaşımın sınırlandırılması kaldırıldıktan sonra salgının yayılmasını önleme konusunda halkın sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Salomon, "Avrupa'da yine virüs olacak. İkinci dalgayı önlemek için önemli bir gücümüz bulunuyor." dedi.
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
İŞSİZ KALANLARIN SAYISI 9 MİLYONA YAKLAŞTI
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle işsiz kalanların sayısının 9 milyona yaklaştığını, bunun devlete yaklaşık 20 milyar avro maliyeti olduğunu söyledi.
İşten çıkarılanlar brüt maaşının yüzde 70'ini işsizlik maaşı olarak alacak.
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