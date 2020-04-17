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Nobel ödüllü Fransız doktordan flaş açıklama: "Çin'de laboratuvarda üretildi"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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NOBEL ÖDÜLLÜ FRANSIZ DOKTORDAN FLAŞ AÇIKLAMA

'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'in Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini ileri sürdü.

'nü 2008'de alan Fransız doktor , "Pourquoi docteur" internet sitesine verdiği demeçte, Kovid-19'un Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını belirtti.

"VUHAN'DAKİ LABORATUVARDAN ÜRETİLDİ"

"Kovid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri koronavirüs hakkında uzmanlaştı." değerlendirmesinde bulunan Montagnier, bu konuyu iyi araştırdığını vurguladı.

"AIDS'E KARŞI BİR AŞI BULMAK İSTENMİŞ OLABİLİR"

Montagnier, CNEWS kanalında yaptığı açıklamada, "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'da HIV parçalarının olabileceğini anlatan Montagnier, "Bununla AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir." dedi.

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