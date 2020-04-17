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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2020
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BREZİLYA'DA SON 24 SAATTE KOVİD-19 NEDENİYLE 188 KİŞİ ÖLDÜ

ülkesi 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti.

yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 188 artışla 1924'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 105 artarak 30 bin 425'ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan , 'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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