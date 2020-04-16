DSÖ'den korona önlemleri kaldırılmadan önce yapılması gereken 6 maddeyi sıraladı
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs tedbirlerine gereğinden daha hızlı son verilmesi halinde salgının yeniden tırmanışa geçme riski bulunduğunu söyledi. DSÖ Başkanı, önlemlerin gevşetilmesinden önce altı şartın yerine getirilmesi gerektiğini belirterek 6 şartı tek tek sıraladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesinden önce altı şartın yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı.
DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal ve ekonomik alanlarda alınan tedbirlere gereğinden daha hızlı son verilmesi halinde salgının yeniden tırmanışa geçme riski bulunduğunu söyledi. DSÖ Başkanı, böylece durumun mevcut halinden daha da kötüye gidebileceğine işaret ederek dikkatli olma çağrısında bulundu.
"SALGININ YAYILMASININ KONTROL ALTINA ALINDIĞINDAN EMİN OLUNMALI"
DSÖ Başkanı, Cenevre'de Birleşmiş Milletler'de görevli diplomatlara hitaben yaptığı haftalık konuşmasında, koronavirüs tedbirlerinin yumuşatılması öncesinde ulusal hükümetlerin ilk olarak salgının yayılmasının kontrol altına alındığından emin olması gerektiğine vurgu yaptı. Salgının kontrol altına alınmış olması ile kastedilenin de sorumlu sağlık dairelerinin yayılma zincirinin halkalarını ve çıkış noktasını tespit edebilmesi olduğunu belirtti.
"İKİNCİ KOŞUL YENİ VAKALARIN HIZLI TESPİTİ"
DSÖ Başkanı, ikinci koşulunsa yeni vakaların hızla tespit edilmesi, söz konusu kişilere test uygulanması, gerekliyse izolasyona gidilmesi ve tedavi görmesi olduğunu kaydetti. Virüsün bulaştığı kişilerin geriye dönük takibinin mümkün olması şartını da sözlerine ekledi.
"ENFEKSİYON RİSKİ ASGARİYE İNDİRİLMELİ"
Tedros Adhanom Ghebreyesus, alınan tedbirleri azaltmaya girişmeden önce ulusal hükümetlerin özellikle hastaneler, klinikler ve muayenehaneler ile çevresindeki enfeksiyon riskini asgariye indirmiş olması gerektiğini de vurguladı.
"HÜKÜMETLERİN KORUMA ÖNLEMLERİNİ ALMIŞ OLMASI GEREKİYOR"
Hükümetlerin iş yerlerinde, okullarda ve önemli kamusal alanlarda koronavirüse karşı gerekli korunma önlemlerini almış olması gerektiğini de belirten DSÖ Başkanı, sosyal mesafe, hijyen tedbirleri veya ateş ölçümleri gibi DSÖ'nün öngördüğü katalogda yer alan önlemleri kastettiklerini söyledi.
"SEYAHATLER SALGINI YENİDEN BAŞLATABİLİR"
Bunlar dışında seyahatler yoluyla salgının ülkelere yeniden girmesi ve yayılmasının söz konusu olduğunu belirten DSÖ Başkanı, bu riski göz önünde bulundurarak hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.
"TOPLUMLAR VİRÜSE KARŞI YETERİNCE AYDINLATILMIŞ OLMALI"
Son olarak da toplumların virüs hakkında yeterince aydınlatılmış olması gerektiğini vurgulayan Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancak o şekilde yurttaşların azaltılacak tedbirlere uygun şekilde davranıp, hastalığın yayılmasını önlemesinin mümkün olabileceğini söyledi.
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