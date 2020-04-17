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Trump'tan koronavirüs tedbirleri hakkında flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2020
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TRUMP'TAN TEDBİRLER HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Trump, ülkesinde alınan koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Trump, ülkesinde alınan koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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