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ABD'nin Michigan eyaletinde tuhaf görüntü! Silahlı gruptan "koronavirüs" protestosu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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ABD'DE İSYAN! SİLAHINI ALAN SOKAĞA ÇIKTI

(Covid-19) salgının merkez üssü 'de vaka sayısı 640 bini geçerken, ölü sayısı da 30 bin 844'e ulaştı. ABD'nin eyaletinde de corona virüs vakası 25 bin, ölü sayısı da 1921'e çıktı. Michigan'da bazı gruplar silahlarıyla sokaklara dökülerek, parlamento binasının önünde toplandı. Silahlı grup, karantinanın kaldırılması çağrısında bulundu.

'nin eyaletinde Kendilerini "Lüzumsuz Karantinaya Karşı Olan Michigan Halkı" olarak adlandırılan bir grup, korona salgınına karşı eyalette uygulanan karantinayı etmek amacıyla Lansing kentinde parlamento binası önünde protesto eylemi yaptı.
ABD'nin Michigan eyaletinde tuhaf görüntü! Silahlı gruptan koronavirüs protestosu | Video ABD'NİN MİCHİGAN EYALETİNDE TUHAF GÖRÜNTÜ! SİLAHLI GRUPTAN "KORONAVİRÜS" PROTESTOSU | VİDEO

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının 30 Nisan'a uzatılması ve yeni kısıtlamaların gelmesi halkı sokağa döktü. Bazı silahlı grupların da sokağa çıktığı görülürken, araçlarıyla çıkanlar da trafikte yoğunluğa neden oldu.

SİLAHLI GRUPLAR DA SOKAKTA...

Araçlarıyla konvoy oluşturarak kente giriş yapan grubun salihlı olması dikkat çekti. Michigan Valisi Gretchen Whitmer'in karantina uygulamasına karşı olduklarını belirten protestocular, ekonomik darboğazın corona virüsten daha fazla insan öldürdüğünü iddia ettiler. Göstericiler, ellerinde "Michigan'ı yeniden açın" ve "Karantinayı bitirin, çalışmamıza izin verin" yazılı pankartlarla kararları protesto etti.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de 644 bin 348 kişide koronavirüs tespit edilirken; ülke genelinde toplam can kaybı 28 bin 554'e ulaştı.



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