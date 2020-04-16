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Rus Su-35 savaş uçağından ABD keşif uçağına Akdeniz’de tehlikeli önleme!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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AKDENİZ’DE RUSYA'DAN TEHLİKELİ ÖNLEME

Son dakika haberi... Donanması, bir Rus savaş uçağının Amerikan keşif uçağına Akdeniz’de önleme yaptığını açıkladı. tarfına tepki gösterilen açıklamada önlemenin uluslararası sularda yapıldığı ve Rus pilotun sorumsuzca hareket ettiği kaydedildi.

Donanmasından yapılan açıklamada, "Su-35 uçağı yüksek hızda görev uçağımızın önüne doğru 25 fit (8 metre) mesafeden ters uçuş manevrası yaptığından bu önleme tehlikeli olarak değerlendirildi." ifadesine yer verildi.

42 DAKİKALIK SÜRTÜŞME

uçağının büyük bir türbülansa maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "Önleme yaklaşık 42 dakika sürdü." bilgisi paylaşıldı.

ABD'DEN RUSYA'YA TEPKİ

Açıklamada, önlemenin uluslararası sularda yapıldığı ve Rus pilotun sorumsuzca hareket ettiği kaydedildi.

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