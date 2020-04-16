16 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Çin'den "ABD'nin koronavirüs Vuhan'daki laboratuvardan sızdırıldı" iddiasına flaş yanıt

Son dakika: Çin'den "ABD'nin koronavirüs Vuhan'daki laboratuvardan sızdırıldı" iddiasına flaş yanıt

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
ABONE OL
ABD'NİN KORONA ÇİN'DE ÜRETİLDİ İDDİASINA FLAŞ YANIT

Son dakika haberine göre; , ’nin, "yeni tip (Kovid-19) ortaya çıktığı kentinde bir laboratuvardan sızdırıldı" iddiasını yalanladı. Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, bu meselenin bilim adamları ve sağlık uzmanları tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Kovid-19'un, "ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı kentinde bulunan bir laboratuvardan sızdırıldığı" iddiasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19'un, kaynağı ve yayılma şeklinin bilimin konusu olduğunu savunan Cao, bu meselenin bilim adamları ve sağlık uzmanları tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.

“Koronavirüs düğümü” Charles M. Lieber'de saklı! Corona biyolojik savaş mı? Hayvansal bir mikrop mu? | VİDEO “KORONAVİRÜS DÜĞÜMÜ” CHARLES M. LİEBER'DE SAKLI! CORONA BİYOLOJİK SAVAŞ MI? HAYVANSAL BİR MİKROP MU? | VİDEO

"BUNU İSPATI YOK"

Cao, "Size hatırlatmak istiyorum ki Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri birçok defa Kovid-19 virüsünün laboratuvarda üretildiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti." ifadesini kullandı.



"VİRÜS İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANI"

Dünya genelinde tanınmış çok sayıdaki bilim adamının "virüsün sözde laboratuvardan sızdırıldığı söylemlerinin" bilime dayanmadığını düşündüğünü aktaran Cao, salgın hastalığının insanlığın ortak düşmanı olduğunu belirtti.

Sözcü Cao, uluslararası toplumun, Kovid-19 ile makul şekilde mücadele etttiği sürece zafer kazanabileceğini söyledi.

ABD'NİN "VİRÜS ÇİN'DEN ÇIKTI" İDDİASI

basını, bazı kaynaklara dayandırarak, 'in Kovid-19'u, ilk ortaya çıktığı şehir olan Vuhan'daki Viroloji Enstitüsünde ürettiğini iddia etmişti.

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden virüsün kaynağı tartışması Çin'in ünlü epidemiyologlarından Cong Nanşan'ın 6 Mart'ta "Kovid-19'un ilk Çin'de ortaya çıkması, kaynağın Çin olduğu anlamına gelmez" açıklamalarıyla hız kazanmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Bakanlık Sözcüsü Cao, 12 Mart'ta sosyal paylaşım platformu Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla, ABD ordusunu, virüsü Vuhan'a getirmekle itham etmiş ve Washington yönetiminin bu konuda bir açıklama borçlu olduğunu ifade etmişti.

ABD ve 'den bilim insanları, 17 Mart'ta "Nature Medicine" dergisinde yayımladıkları makalede, Kovid-19'un DNA dizilimi incelendiğinde, virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan reseptör proteinlerde doğal seçilimin izleri olduğuna dikkati çekerek "virüsün laboratuvar ortamında üretilmiş veya manipüle edilmiş olmasının mümkün olmadığı" sonucuna ulaşmıştı.

Çin'de Aralık-2019'da ortaya çıkan Kovid-19 nedeniyle dünyada hayatını kaybeden kişi sayısı 130 bini, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 2 milyonu aştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA