İspanya ve İran'da korkunç corona virüs bilançosu! Son 24 saatte...
İspanya'da son 24 saatte 551 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde can kaybı 19 bin 130'a yükseldi. İran'da ise son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869 oldu.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 77 bin 995'e, ölü sayısının ise 4 bin 869'a yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 606 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 92 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 52 bin 229'a ulaştığını ifade etti.
Cihanpur, şu ana kadar 310 bin 340 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, "Şu anda hastanelerde 3 bin 594 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi.
DÜNYA GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 134 BİN 669
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 134 bin 669'a, virüs vakası rastlanan kişi sayısı ise 2 milyon 84 bin 42'ye yükseldi. Salgın tedavisi görerek iyileşen kişi sayısı 515 bin 109 oldu.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 18 bin 812'ye yükselirken; vaka sayısı da 180 bin 659'a çıktı.
ABD'DE VAKA SAYISI 644 BİN 348
ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 644 bin 348 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 554 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 3 milyon 258 bin 879 test yapıldığı bildirildi.
ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 165 bin 155 olurken, 21 bin 645 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 134 bin 573'e çıkarken; 3 bin 804 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 147 bin 863 kişide virüs tespit edildiği ve 17 bin 167 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 868'e yükselirken, hasta sayısı 98 bin 476 oldu.
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