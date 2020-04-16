İsrail'de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz hükümeti kuramadı
İsrail'de koalisyonu kurmakla görevlendirilen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, kendisine verilen ek süre içerisinde hükümeti kurmayı başaramadı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pazartesi akşam koalisyonu kurması için kendisine tanınan süre dolan Gantz'a 48 saat mühlet vermişti.Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in, pazartesi akşam Gantz'a koalisyon hükümetini kurması için verdiği 48 saatlik süre doldu.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gantz'ın lideri olduğu Mavi-Beyaz İttifakı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud partileri arasındaki görüşmelerden sonuç alınamadı.
ANLAŞMAZLIK ENGELİ
Haberde, iki parti arasındaki anlaşmazlıkların hükümetin kurulmasına engel olduğu belirtildi.
Yedioth Ahronoth gazetesi ise Likud'un, İsrail anayasasında Yüksek Mahkemenin yetkisini sınırlandıran bir mevzuat değişikliğine gidilmesini istediğini, Mavi-Beyaz İttifakı'nın ise buna karşı çıktığını aktardı.
Haberde, Likud'un, hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle Netanyahu'nun hükümeti kuramayacağına hükmetmesinden korktuğu için Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırmak istediği kaydedildi.
BENNY GANTZ'İN SÜRESİ DOLDU
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pazartesi akşam koalisyonu kurması için kendisine tanınan süre dolan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a 48 saat mühlet vermişti.
İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan 12 Nisan'da yapılan açıklamada, Gantz ile Netanyahu'nun hükümeti kurmak için pazartesi akşama kadar anlaşamamaları halinde, Rivlin'in koalisyonu kurma görevini Meclise verebileceği ifade edilmişti.
İsrail Meclisi'nin 21 gün içinde hükümeti kurmak üzere yeni bir aday belirlemesi gerekiyor.
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