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ABD'nin Chicago kentinde şoke eden kaza! Yaklaşık 60 araç birbirine girdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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ŞOKE EDEN KAZA! YAKLAŞIK 60 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

'nin eyaletinin kentinde yaklaşık 60 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Otoyolun 8 saat trafiğe kapandığı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yerel saatle 10.00 sularında yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin () eyaletinin kentinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaklaşık 60 araç birbirine girdi.

ABD'nin Chicago kentinde şoke eden kaza anı! Yaklaşık 60 araç birbirine girdi | Video ABD'NİN CHİCAGO KENTİNDE ŞOKE EDEN KAZA ANI! YAKLAŞIK 60 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ | VİDEO




Chicago polisi kaza sonucu 14 kişinin yaralandığını açıklarken, kazanın yerel saatle 01.30 sıralarında Bucktown kenti yakınlarında Kennedy Express otoyolunda meydana geldiğini belirtti.



TRAFİK SEKİZ SAAT SONRA AÇILDI

Kazanın olası diğer nedenlerinin de araştırıldığını ifade eden yetkililer, yaralıların bölgedeki hastanelerine kaldırıldığını bildirdi.

Otoyolun 8 saat trafiğe kapandığı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yerel saatle 10.00 sularında yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.

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