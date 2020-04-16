Tehlikesi bilinmiyor! 6 yeni koronavirüs türü daha bulundu
Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'nden (ICMR) bilim insanları, ülkede yaşayan yarasalarda, henüz tehlike derecesi bilinmeyen yeni bir tür koronavirüs keşfetti. Öte yandan Myanmar'da yarasalar üzerinde araştırma yapan ekip 6 yeni tip koronavirüs ortaya çıkardı. Myanmar'daki çalışmada, 6 yeni tip koronavirüsten sadece ikisinin COVID-19, SARS ve MERS ile yakından ilişkisi bulunmadığı belirtildi.
India Today'ın aktardığına göre, yeni tür yarasa koronavirüsü (BtCoV) Hindistan'ın Himaçel Pradeş Eyaleti, turistlerin ilgi merkezi olan Kerala ve Tamil Nadu eyaletleri ve Pondiçeri birlik bölgesinde yaşayan yarasalarda bulundu. Araştırma için uçarköpek ve meyve yarasası türünden 25 yarasa seçildi.
Ulusal Viroloji Enstitüsü'nden (NIV) Dr. Pragya Yadav, tespit edilen yeni tür koronavirüsün insan için ne kadar tehlikeli olduğunun henüz bilinmediğini belirterek, "Bu yarasa koronavirüsünün insanlarda hastalığa neden olabileceğini kanıtlayan herhangi bir delil yok" dedi.
"Bu yarasa koronavirüsünün COVID-19 pandemisine yol açan SARS-CoV2 ile ilişkisi yok" ifadesini kullanan Dr. Yadav, 2018-2019 yıllarında Kerala Eyaleti'ndeki uçarköpek yarasalarında Nipah adlı virüsün tespit edildiğini, bu virüse yakalanan insanların yüzde 70'nin hayatını kaybettiğini anlattı.
YARASADA 6 YENİ TİP KORONAVİRÜS
Öte yandan Myanmar'da yarasalar üzerinde araştırma yapan ekip 6 yeni tip koronavirüs ortaya çıkardı. Smithsonian Uluslararası Sağlık programı araştırmacıları yarasalarda 6 yeni tip koronavirüs bulduklarını açıkladı. Araştırmacılar bu 6 yeni tip koronavirüsten ikisinin ise COVID-19, SARS ve MERS ile yakından ilişkisi bulunmadığını ifade etti.
Salgının Çin'de yarasalardan insanlara bulaştığına inanılıyor. Smithsonian araştırmacıları, bu yeni koronavirüslerin türleri arasında bulaşma potansiyelini anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor.
İlk kez ortaya çıkarılan bu bulgular PLOS ONE bilim dergisinde yayımlandı ve çalışma yarasalardaki koronavirüslerin bilimsel anlayışını genişletmeyi amaçlıyor.
Çalışmanın baş yazarı ve eski vahşi yaşam veterineri olan Marc Valitutto, "Dünya çapında, insanlar vahşi yaşamla artan sıklıkta etkileşime giriyor, bu nedenle hayvanlardaki bu tip virüsler hakkında mutasyona geçmelerine ve diğer türlere nasıl yayıldıklarına dair ne kadar çok bilgi sahibi olursak pandemi potansiyellerini de bu şekilde azaltabiliriz" açıklamasında bulunuyor.
Araştırmacılar, PREDICT olarak bilinen bir projenin parçası olarak hastalık yayılma koşullarını daha iyi anlamak için hayvanların ve insanların biyo-gözetimini yaparken bu yeni virüsleri tespit etti.
Araştırmacılar Mayıs 2016'dan Ağustos 2018'e kadar, Myanmar'daki yarasalardan, salgın daha başlamadan çok önce bulgularına temel oluşturan 750'den fazla tükürük ve örnek topladılar.
Uzmanlar, birçoğu henüz keşfedilmemiş binlerce koronavirüsün yarasalarda bulunduğunu tahmin ediyor.
Araştırmanın baş yazarlarından Suzan Murray de, "Koronavirüslerin hepsi insanlar için risk teşkil etmiyor ancak ancak bu hastalıkları hayvanlarda erken teşhis ettiğimizde, potansiyel tehdidi ve salgın olasılığını araştırmak için çok önemli bir fırsat doğuyor" ifadelerini kullanıyor.
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