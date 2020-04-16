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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanını görevden aldı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2020
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BREZİLYA SAĞLIK BAKANI GÖREVDEN ALINDI!

'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı , dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede anlaşamadığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'yı görevden aldı.

Mandetta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı tarafından görevden alındığımı az önce öğrendim. Bana verilen fırsat için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Salgını küçümseyen ve Kovid-19 tedavisinde henüz onaylanmamış ilaçların kullanılmasını tavsiye eden Bolsonaro'nun, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının göz önüne alınmasını savunan Mandetta ile son zamanlarda anlaşamadığı biliniyordu.

Mandetta, yerel basına yaptığı açıklamada bugün veya yarın istifa edeceğini açıklamıştı.

Bolsonaro ile arasındaki anlaşmazlığa ilişkin Mandetta, daha önce basına yaptığı açıklamada " halkı, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınacak önlemler için devlet başkanını mı sağlık bakanını mı dinleyeceğini bilmiyor." şeklinde konuşmuştu.

Devlet Başkanı Bolsonaro ise Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelendirmiş, ülkesinde karantina ilan eden valileri eleştirmiş ve sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.

Ekonomik tedirginlik nedeniyle halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro'nun Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı, sosyal izolasyona karşı halkı sokağa davet ettiği videoları da salgınla mücadeleye kötü örnek olabileceği gerekçesiyle internet sağlayıcılar tarafından kaldırılmıştı.

Nüfusu 210 milyonu aşan ülkesi Brezilya, 1736 kişinin ölümüne neden olan ve 28 bin 320 kişide görülen Kovid-19'dan bölgede en çok etkilenen ülke olarak öne çıkıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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