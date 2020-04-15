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Trump'tan flaş açıklama: DSÖ'ye sağladığımız fonu durdurduk

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMA: DSÖ'YE SAĞLADIĞIMIZ FONU DURDURDUK

Son dakika haberi... ABD Başkanı , koronavirüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

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