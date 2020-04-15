Terör örgütü İdlib'de 2 milyon insanın öldürülmesini istedi
Terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin sözde basın koordinatörü İbrahim İbrahim, DSÖ'nün İdlib'e yardımları sonrasında 2 milyon insanın öldürülmesi gerektiğini söyledi.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde basın koordinatörlerinden İbrahim İbrahim, İdlib'de yaşayanların büyük bölümünün terörist olduğunu iddia ederek, 2 milyon kişinin öldürülmesini gerektiğini savundu.
İbrahim, Suriyeli muhaliflere ait Syria TV'de dün akşam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tartışıldığı bir programa video konferans yoluyla bağlandı.
DSÖ'NÜN YARDIMINA ŞOK TEPKİ
Dünya Sağlık Örgütü'nün İdlib'e salgınla ilgili ekipman yardımında bulunduğunu ve bunun teröristlere destek anlamına geldiğini iddia eden İbrahim, "İdlib'de bulunanlar teröristtir." dedi.
İbrahim, sunucunun "İdlib'de 4 milyon insan var. Orada 4 milyon terörist olduğunu mu söylüyorsunuz?" sorusuna, "Evet, 4 milyon. 4 milyon değilse en az yüzde 75'i veya yüzde 50'si teröristtir. Diğerleri ise mazlum insanlardır." yanıtını verdi.
Sunucu bunun üzerine, "Onların öldürülmesi gerekiyor mu?" diye sordu. İbrahim, bu soruyu, "Evet, onların öldürülmesi gerekiyor." şeklinde cevapladı.
İbrahim, konuşmasının ilerleyen kısmında da "Orada 4 milyon insan varsa onların 2 milyonu teröristtir. Söylediklerimin arkasındayım." ifadelerini kullandı.
İbrahim, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK'nın sözde siyasi kanadındaki kuruluşlardan "Suriye Demokratik Meclisi"nin basın koordinatörlüğünü yapıyor.
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