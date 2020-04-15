Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı dünya genelinde 130 bini aştı
Son dakika haberi... Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 bin 712'ye, vaka sayısı 2 milyon 35 bin 294'e ulaştı. Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı ise 500 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 bin 712'ye, vaka sayısı 2 milyon 35 bin 294'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 27 bin 86 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.
Bu ülkeyi, 21 bin 645 ile İtalya, 18 bin 579 ile İspanya, 15 bin 779 ile Fransa, 12 bin 868 ile İngiltere, 4 bin 777 ile İran, 4 bin 440 ile Belçika ve 3 bin 592 ile Almanya takip etti.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Hollanda (3 bin 134), Brezilya (1590), Türkiye (1403) ve İsviçre (1226)."
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 503 bin 386 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 401 bin 96 vaka bulunuyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 503 bin 386 kişi virüsü yenmeyi başardı.
İyileşenlerin sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 816 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (72 bin 600), İspanya (70 bin 853), İran (49 bin 933), ABD (47 bin 69), İtalya (38 bin 92) ve Fransa (28 bin 805) oldu.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 35 bin 294'e ulaşırken, virüs nedeniyle 130 bin 712 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 401 bin 196 aktif enfekte vaka bulunuyor.
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