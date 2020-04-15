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Karayip ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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KARAYİP ÜLKELERİNDE KOVİD-19 KAYNAKLI ÖLÜMLER ARTIYOR

ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artarak 189'a çıktı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 3 bin 614'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 208'e yükseldi.

Dominik'te hükümet, sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde "sokağa çıkma yasağı" ilan etmişti.

- 'da ölü sayısı 24'e yükseldi

Küba'da ise virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 24'e, vaka sayısı da 814'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 151'e yükseldi.

- 'ta ölü sayısı artıyor

Nüfusu 10 milyona yaklaşan Honduras'ta, şimdiye kadar 419 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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