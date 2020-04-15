Irak’ta sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı
Irak hükümeti, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzattığını açıkladı. Hükümet daha önce sokağa çıkma yasağının 18 Nisan'a kadar süreceğini duyurmuştu.
Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı.
Irak Haber Ajansı'na göre, hükümete bağlı kriz masası tarafından alınan kararla, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı.
Irak hükümeti daha önce sokağa çıkma yasağının 18 Nisan'a kadar süreceğini duyurmuştu.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti ve 1415 kişi hastalığa yakalandı.
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