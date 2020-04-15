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Fransa'da askeri helikopter düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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FRANSA'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

'nın güneyindeki Bouilh-Devant semtinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

'nın güneyindeki Bouilh-Devant semtinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Bouilh-Devant'ta yerel saatle 16.30 civarında askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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