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Rusya’daki korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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İŞTE KORKUNÇ OLAYIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ!

’nın başkenti ’da bir uçak geçen yıl yaparken alev almış ve 41 yolcu hayatını kaybetmişti. Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde alev topuna dönen uçağın acil iniş yaptığı sırada kaydığı görülüyor.

'nın başkenti havalimanına geçtiğimiz yıl yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri yayınlandı.

Rusya’daki korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı RUSYA’DAKİ KORKUNÇ UÇAK KAZASININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkent Moskova'da 5 Mayıs 2019 tarihinde Moskova Şeremetyevo – Murmansk seferini yapan Sukhoi Superjet 100-95B tipi yolcu uçağı, Moskova Şeremetyevı havalimanına acil iniş yapmıştı. Korkunç kazada 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 41 kişi hayatını kaybetmişti.

ACİL İNİŞ YAPARKEN…

Rusya Soruşturma Komitesi, yaklaşık bir yıl sonra anının video görüntülerini yayınladı. Görüntülerde alev topuna dönen uçağın acil iniş yaptığı sırada kaydığı görülüyor.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Rusya'da 5 Mayıs 2019 tarihinde Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. Rusya Soruşturma Komitesi yaptığı ilk açıklamada, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Rusya ise kazada 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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