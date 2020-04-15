Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 406'ya çıktı
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 406'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 74 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 406'ya, vaka sayısı 5 bin 399'a ulaştı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 1058'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 74 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 406'ya, vaka sayısı 5 bin 399'a ulaştı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 1058'e çıktı.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen acil durumun 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.
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