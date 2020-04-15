Hollanda'da 54 Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti

400 binden fazla Türk'ün yaşadığı Hollanda'dan acı haber geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle Hollanda'da 54 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgınında 54 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, yaptığı açıklamada, ülkedeki Türk vatandaşlarından 54'ünün Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.

Hollanda'da 400 binden fazla Türk yaşıyor.

Diğer taraftan ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaştı. 189 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı.