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Çernobil'deki yangın 10 dün sonra durduruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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ÇERNOBİL'DEKİ YANGIN DURDURULDU

'nın bölgesinde 10 gün önce çıkan , yağan yağmurlar ve itfaiyecilerin yoğun mesaisi sonunda kontrol altına alındı. Yangın, Çernobil Nükleer Santrali'ne ulaşmadan durduruldu.

'nın bölgesindeki kırsal ormanlık alanda çıkan ve 10 gündür devam eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde 4 Nisan'dan bu yana devam eden , Çernobil Nükleer Santrali'ne doğru ilerlerken yağan yağmurlar ve itfaiyecilerin yoğun mesaisi sonunda kontrol altına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna Ekoloji Müfettişliği Geçici Başkanı Yego Firsov yaptığı açıklamada, "Kısaca söyleyecek olursak yağan yağmurlar sayesinde yangını söndürmeyi başardık. Radyasyon oranı sürekli kontrol ediliyor ve şuan normal seviyelerde" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Nikolay Çeçetkin de yangının kontrol altına alındığını doğruladı.

Yangın söndürme çalışmalarına 400'den fazla itfaiyeci, yaklaşık 100'e yakın itfaiye aracı, 3 yangın söndürme uçağı ve 3 yangın söndürme helikopteri katılırken çevresinde ağaçlık alanlar kazılarak yangının önüne geçmek için güvenlik koridorları oluşturulmuştu.

Yangını çıkardığı tespit edilen şahsın yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

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