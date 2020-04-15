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Fransa'nın uçak gemisinde koronavirüs vaka sayısı 668'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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FRANSA'NIN UÇAK GEMİSİNDE VAKA SAYISI 668'E YÜKSELDİ

Fransa'nın Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisi Charles De Gaulle'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen personel sayısının 668'e çıktığı bildirildi.

Fransa'nın Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisi Charles De Gaulle'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen personel sayısının 668'e çıktığı bildirildi.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki 1767 personele Kovid-19 testi yapıldığı, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 görülenlerin 31'inin Fransa'nın Toulon kentindeki askeri hastaneye nakledildiği bildirildi.

Atlantik Okyanusu'nda bulunan geminin 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği açıklanmıştı.

Son dakika: Fransa'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı SON DAKİKA: FRANSA'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI

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