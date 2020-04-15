Son dakika: IKBY'de resmi kurumlarda korona tatili uzatıldı

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) resmi kurumlar için geçerli olan tatil, 2 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu Covid-19 gündemi kapsamında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında geçtiğimiz 9 Mart'ta devlet kurumlarında başlatılan tatilin 2 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verildiği duyuruldu. IKBY'de 14 Mart'tan bu yana başlatılan korona ile mücadele çerçevesinde alınan kararların da devam edeceği aktarıldı.

IKBY Bakanlar Kurulu'nun video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda ayrıca, Bağdat ile mevcut sorunların görüşülmesi için heyet oluşturulacağı belirtildi.