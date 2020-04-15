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Son dakika: IKBY'de resmi kurumlarda korona tatili uzatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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IKBY'DE RESMİ KURUMLARDA KORONA TATİLİ UZATILDI

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki 'nde () resmi kurumlar için geçerli olan tatil, 2 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

() Bakanlar Kurulu Covid-19 gündemi kapsamında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında geçtiğimiz 9 Mart'ta devlet kurumlarında başlatılan tatilin 2 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verildiği duyuruldu. IKBY'de 14 Mart'tan bu yana başlatılan korona ile mücadele çerçevesinde alınan kararların da devam edeceği aktarıldı.

IKBY Bakanlar Kurulu'nun video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda ayrıca, ile mevcut sorunların görüşülmesi için heyet oluşturulacağı belirtildi.

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