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Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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ENDONEZYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5 büyüklüğünde meydana geldi.Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Batı Açe bölgesine bağlı Meulaboh kentinin 66 kilometre güneybatı açıklarında meydana gelen depremin, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

BMKG, sarsıntının eyaletin başkenti Banda Açe'de de hissedildiği bilgisini paylaştı.

sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eyaletin Sinabang bölgesinde de 9 Nisan'da, 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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