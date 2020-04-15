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Son dakika: Corona virüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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VAKA SAYISI DÜNYA GENELİNDE 2 MİLYONU AŞTI!

Son dakika haberine göre; 'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 65'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 65'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 174 bin 60 vakayla , 162 bin 488 ile , 143 bin 303 ile , 132 bin 210 ile ve 93 bin 873 ile izledi.

Salgının ortaya çıktığı 'de ise 82 bin 295 vaka kayda geçti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler ise şöyle sıralandı:

" (74 bin 877), (65 bin 111), (31 bin 119), (27 bin 419), (27 bin 63), (25 bin 936), (25 bin 684), (21 bin 102), Portekiz (17 bin 448), (14 bin 234), (12 bin 46), (11 bin 487), İrlanda (11 bin 479), (11 bin 445), (10 bin 591) ve Peru (10 bin 303)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 210 ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 126 bin 754 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 484 bin 597 kişi ise iyileşti.

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